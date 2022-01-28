Актёр Козловский поделился впечатлениями от работы над сериалом «Карамора»

Актёр Данила Козловский рассказал о работе над фэнтези-сериалом «Карамора», где он выступил режиссёром, продюсером и исполнителем главной роли.

Подробностями о ходе съёмок он поделился в беседе с «Известиями», отметив, что во время работы авторам приходилось экономить.

«Денег катастрофически не хватало. Потому что изначально сценарий был написан процентов на 30 дороже, а то и на 40. Когда мы встречались со сценаристом, я объяснял, что у нас 150 объектов, 120 подобъектов, общее количество актёров, произносящих текст, больше сотни и несчётное количество экшен-сцен. Это целая вселенная. И мы понимаем, что создать её очень дорого. Поэтому хотелось где-то сэкономить», — признался Козловский.

Он, в частности, уточнил, что достаточно дорого обошлись съёмки в исторических зданиях Санкт-Петербурга.

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