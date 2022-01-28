В зооцентре под Волоколамском появился краснокнижный птенец розового пеликана

Птенец краснокнижного розового пеликана вылупился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском.

Об этом информирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Уточняется, что птенец появился на свет в инкубаторе. Масса его тела составила чуть более 100 г.

Розовые пеликаны занесены в Международную Красную книгу и в Красную книгу России, их численность постоянно сокращается.

Ареал этих видов птиц включает в том числе территорию Юго-Восточной Европы и Азии. В России розовые пеликаны населяют острова в юго-восточной части Азовского моря, а также дельту Волги.

Ранее «Известия» сообщали, что в Московском зоопарке в июне родились детёныши дагестанского тура.