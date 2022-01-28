В зооцентре под Волоколамском появился краснокнижный птенец розового пеликана
- © Московский зоопарк / Moscow zoo
Об этом информирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу зоосада.
Уточняется, что птенец появился на свет в инкубаторе. Масса его тела составила чуть более 100 г.
Розовые пеликаны занесены в Международную Красную книгу и в Красную книгу России, их численность постоянно сокращается.
Ареал этих видов птиц включает в том числе территорию Юго-Восточной Европы и Азии. В России розовые пеликаны населяют острова в юго-восточной части Азовского моря, а также дельту Волги.
Ранее «Известия» сообщали, что в Московском зоопарке в июне родились детёныши дагестанского тура.