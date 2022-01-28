В Петербурге метеорологи зафиксировали снежный рекорд

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Санкт-Петербурге установлен рекорд этой зимы — высота снежного покрова в городе достигла 38 см.
В Петербурге метеорологи зафиксировали снежный рекорд
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Об этом пишет kp.ru.

«За последнюю ночь в осадкомеры метеорологов там попало 3 мм осадков. Это привело к заметному росту высоты снежного покрова. За минувшие сутки она увеличилась на 6 см и теперь составляет 38 см, что является самым высоким показателем нынешней зимы», — сказал Леус.

За текущие дни в Петербурге, отметил он,  выпало 48 мм осадков, что составляет 126% от месячной нормы января.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе 29 и 30 января ожидается резкое понижение температуры в ночные часы, до -33 °С.

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