Джеймс Нортон рассказал, как готовился к роли Андрея Болконского в сериале «Война и мир»

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Актёр Джеймс Нортон рассказал, как готовился к роли Андрея Болконского в британском сериале «Война и мир».
Джеймс Нортон рассказал, как готовился к роли Андрея Болконского в сериале «Война и мир»
  • © BBC Cymru Wales

«Это была огромная работа с текстом первоисточника. И при этом я пытался соотнести путь героя со своим собственным. Болконский — философ по натуре, он пытался определить своё место в мире и проникнуть в суть вещей. Я же, в свою очередь, старался погрузиться всё глубже и глубже в русскую душу», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Нортона, играть Болконского — большая ответственность, поскольку известно, как много для русских значит «Война и мир» и сам герой.

«Для меня, британца, «посягнуть» на такого важного персонажа было одновременно волнительно и страшно. Это можно сравнить с тем, что какой-то российский актёр отважился бы играть Гамлета на родине Шекспира», — отметил Нортон.

Он добавил, что до сих пор с огромным удовольствием вспоминает съёмки в Санкт-Петербурге, в том числе в Екатерининском дворце.

Ранее актриса Кристина Юдичева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как попала в сериал «Анна К» для стримингового сервиса Netflix.

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