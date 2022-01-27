Джеймс Нортон рассказал, как готовился к роли Андрея Болконского в сериале «Война и мир»

Актёр Джеймс Нортон рассказал, как готовился к роли Андрея Болконского в британском сериале «Война и мир».

«Это была огромная работа с текстом первоисточника. И при этом я пытался соотнести путь героя со своим собственным. Болконский — философ по натуре, он пытался определить своё место в мире и проникнуть в суть вещей. Я же, в свою очередь, старался погрузиться всё глубже и глубже в русскую душу», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Нортона, играть Болконского — большая ответственность, поскольку известно, как много для русских значит «Война и мир» и сам герой.

«Для меня, британца, «посягнуть» на такого важного персонажа было одновременно волнительно и страшно. Это можно сравнить с тем, что какой-то российский актёр отважился бы играть Гамлета на родине Шекспира», — отметил Нортон.

Он добавил, что до сих пор с огромным удовольствием вспоминает съёмки в Санкт-Петербурге, в том числе в Екатерининском дворце.

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