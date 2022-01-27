В Москве отремонтируют шесть театров в 2022—2023 годах

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В Москве запланирован ремонт шести театров в 2022—2023 годах.
В Москве отремонтируют шесть театров в 2022—2023 годах
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  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Работы состоятся в рамках региональной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия».

Предусмотрен ремонт зданий Московского драматического театра на Малой Бронной, театра кукол «Жар-птица», Центра театра и кино на Поварской, Московского государственного театра эстрады, театра «Практика». Также будет обновлено здание «Хора солистов» в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.

«За последние десять лет в столице построили, отреставрировали и капитально отремонтировали 34 театра. Речь идёт о 80 зданиях. Проделана колоссальная работа, благодаря которой у культурных площадок появились новые возможности для развития», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.

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