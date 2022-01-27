В фонды музеев Крыма поступило более 16 тысяч предметов в 2021 году

В фонды музеев Крыма поступило свыше 16 тыс. предметов в 2021 году, рассказали в пресс-службе регионального Минкультуры.

Об этом сообщает «Крыминформ».

В основном эти предметы были получены в ходе археологических работ. Также музеи приобрели 12 предметов на сумму около 400 тыс. рублей.

Например, в фонды Крымского этнографического музея поступило 218 предметов от дарителей — текстиль, элементы традиционных костюмов народов Крыма, бытовые предметы советского периода.

Кроме того, в 2021 году отреставрировано 1,2 тыс. предметов, из них 17 — в ведущих реставрационных центрах России.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Вологде планируют провести масштабные реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Петра Первого».