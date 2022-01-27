В Подмосковье стартовала акция «Покорми птиц»
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Об этом сообщает «Радио 1».
Первую кормушку повесил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов в Центральном парке в Люберцах. Он передал эстафету главе подмосковного Минстроя Владимиру Локтеву.
«Нам это показалось символичным. Акцию охотно поддерживают воспитанники детсадов и учащиеся школ. Часто они вешают кормушки на территории образовательных учреждений, строительство которых ведёт Минстрой Подмосковья. Поэтому эстафета передаётся именно строителям», — заявил Фирсов.
Он напомнил, что ежегодно в акции принимают участие около 40 тыс. человек.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов в беседе с НТВ рассказал о работе по сохранению редких видов животных.