В Подмосковье стартовала акция «Покорми птиц»

В Московской области стартовала акция «Покорми птиц».

Об этом сообщает «Радио 1».

Первую кормушку повесил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов в Центральном парке в Люберцах. Он передал эстафету главе подмосковного Минстроя Владимиру Локтеву.

«Нам это показалось символичным. Акцию охотно поддерживают воспитанники детсадов и учащиеся школ. Часто они вешают кормушки на территории образовательных учреждений, строительство которых ведёт Минстрой Подмосковья. Поэтому эстафета передаётся именно строителям», — заявил Фирсов.

Он напомнил, что ежегодно в акции принимают участие около 40 тыс. человек.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов в беседе с НТВ рассказал о работе по сохранению редких видов животных.