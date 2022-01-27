Спасатели предупредили об усилении ветра в Крыму до 22 м/с

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В течение ближайших суток в Крыму ожидается ухудшение погоды. Объявлено штормовое предупреждение.
Спасатели предупредили об усилении ветра в Крыму до 22 м/с
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Днём и до конца суток 28 января, в течение суток 29 января в Крыму ожидается снег, мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега. Гололедица», — отмечается в сообщении.

Ветер может усилиться до 17 — 22 м/с.

Ранее, по сообщениям ФАН, врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.

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