Синоптики рассказали о погоде в Приморье в конце января

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Синоптики Примгидромета рассказали о погоде в Приморском крае в конце января.
Синоптики рассказали о погоде в Приморье в конце января
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В субботу, 29 января, характер погоды определит холодный тропосферный вихрь. Ночью -18...-27 °С, в горных районах -28...-31 °С, на побережье -9...-17 °С. Днём -5...-13 °С, на севере -14…-17 °С.

В воскресенье, 30 января, ожидается потепление на 1—5 °C. Ночью местами сохранится небольшой снег, днём без осадков.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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