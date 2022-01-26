Синоптики рассказали о погоде в Приморье в конце января

Синоптики Примгидромета рассказали о погоде в Приморском крае в конце января.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В субботу, 29 января, характер погоды определит холодный тропосферный вихрь. Ночью -18...-27 °С, в горных районах -28...-31 °С, на побережье -9...-17 °С. Днём -5...-13 °С, на севере -14…-17 °С.

В воскресенье, 30 января, ожидается потепление на 1—5 °C. Ночью местами сохранится небольшой снег, днём без осадков.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.