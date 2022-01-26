Андрей Максимов рассказал о своей книге «Соль неба»

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Писатель, телеведущий, театральный режиссёр Андрей Максимов рассказал о своей книге «Соль неба».
Андрей Максимов рассказал о своей книге «Соль неба»
  • Gettyimages.ru

«Почему «Соль неба»? Мне просто понравилось словосочетание. Были самые разные варианты. Изначально я вообще писал роман под названием «Люди». Потом я подумал, что это на что-то похоже», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, название указывает на то, что в книге будет говориться не только о земных проблемах, но и о каких-то ещё, более высоких.

Как отметил Максимов, книга «Соль неба» написана светским верующим человеком, который много встречался со священниками, прочитал большое количество книг святых отцов и книг священников, но который никогда в церкви не работал.

«Поэтому это мой светский взгляд на церковную жизнь. Именно так это надо воспринимать, а не как некое документальное повествование. Поэтому в этой книге нет ни одного описания ни одной службы. Неслучайно «Соль неба» имеет жанр «роман-притча». Эта книга, собственно говоря, про двух людей, у которых разный взгляд на веру», — сообщил писатель.

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