В Москве отреставрировали 1700 зданий с 2011 года

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В Москве отреставрировали 1700 исторических зданий с 2011 года.
В Москве отреставрировали 1700 зданий с 2011 года
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

В 2022 году планируется воссоздать четырёхъярусный иконостас XVIII века в церкви святых апостолов Петра и Павла на Новой Басманной.

Также работы запланированы в историческом здании Московского городского Мещанского училища (в настоящее время — Горный институт ­МИСиС).

«В начале 2010 годов памятников, которые находились в аварийном состоянии, было порядка 40—50%. Многие, такие как Северный речной вокзал и павильоны ВДНХ, находились в аварийном состоянии и буквально под угрозой утраты», — заявил мэр Сергей Собянин.

В частности, в 2021 году завершились работы по обновлению Большого Москворецкого моста, исторических скульптур на площади Гагарина.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.

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