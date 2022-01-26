В сервисе OneTwoTrip назвали самые тёплые направления для путешествий в феврале

В сервисе OneTwoTrip рассказали о самых тёплых направлениях для путешествий в феврале.

Об этом сообщает газета «Известия».

В список попали, в частности, Египет и Дубай, куда перелёты в феврале обойдутся дешевле всего.

Далее следуют Шри-Ланка, Таиланд и Сейшельские острова.

В перечне также представлены Мальдивы, Мексика, Доминикана, Бразилия и Куба.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.