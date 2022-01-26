В сервисе OneTwoTrip назвали самые тёплые направления для путешествий в феврале
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Об этом сообщает газета «Известия».
В список попали, в частности, Египет и Дубай, куда перелёты в феврале обойдутся дешевле всего.
Далее следуют Шри-Ланка, Таиланд и Сейшельские острова.
В перечне также представлены Мальдивы, Мексика, Доминикана, Бразилия и Куба.
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