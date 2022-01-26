Леонида Куравлёва выписали из больницы в Коммунарке
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- РИА Новости
«Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведён в одно из медицинских учреждений Москвы», — приводит ТАСС слова сына актёра.
Он отметил, что семья артиста очень благодарна всем врачам и медперсоналу.
С начала января 85-летний Куравлев находился на лечении от пневмонии в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке. Его тесты на коронавирус были отрицательными.
21 января сын Куравлёва сообщил об улучшении здоровья артиста.