Леонида Куравлёва выписали из больницы в Коммунарке

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Народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва выписали из московской городской клинической больницы № 40 в Коммунарке в другое медучреждение для прохождения реабилитации.
Леонида Куравлёва выписали из больницы в Коммунарке
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведён в одно из медицинских учреждений Москвы», — приводит ТАСС слова сына актёра.

Он отметил, что семья артиста очень благодарна всем врачам и медперсоналу.

С начала января 85-летний Куравлев находился на лечении от пневмонии в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке. Его тесты на коронавирус были отрицательными.

21 января сын Куравлёва сообщил об улучшении здоровья артиста.

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