Актриса Забирова рассказала о подготовке к роли следователя в сериале «Невский»

Актриса Анастасия Забирова рассказала о подготовке к роли следователя в сериале «Невский».

«У меня мама работает в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, и все эти кабинетные истории, мимику, мышление я старалась «снять» с мамы. Мне казалось, что это примерно одно и то же: моя следовательша тоже работала в кабинете с документами», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, у матери всё строго и по закону и так же поступала героиня в «Невском».

Ранее актриса Елена Захарова в беседе с ФАН рассказала, от чего зависит успех артиста в театре.