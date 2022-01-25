Актриса Забирова рассказала о подготовке к роли следователя в сериале «Невский»

Короткая ссылка
Актриса Анастасия Забирова рассказала о подготовке к роли следователя в сериале «Невский».
Актриса Забирова рассказала о подготовке к роли следователя в сериале «Невский»
  • РИА Новости

«У меня мама работает в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, и все эти кабинетные истории, мимику, мышление я старалась «снять» с мамы. Мне казалось, что это примерно одно и то же: моя следовательша тоже работала в кабинете с документами», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, у матери всё строго и по закону и так же поступала героиня в «Невском».

Ранее актриса Елена Захарова в беседе с ФАН рассказала, от чего зависит успех артиста в театре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить