Зоолог Володин дал советы по защите от диких кабанов

Зоолог Илья Володин, сотрудник Московского зоопарка, дал советы по защите от диких кабанов в городской среде.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что нужно соблюдать осторожность и не подкармливать животных.

«Нужно вести себя осторожно, как с носорогом в Африке. Зачем подкормки ставить? Лучше не делать, потому что это дикие звери. Они к вам привыкнут. Они могут укусить. Возьмут еду, потом возьмут и еду с пальцами», — сказал эксперт.

По его словам, кабаны могут покидать естественную среду обитания в поисках еды. Если поблизости находятся городские помойки, они должны быть убраны.

Ранее специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» рассказал о мерах безопасности на охоте.