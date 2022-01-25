Фестиваль IZH JAZZ FEST пройдёт на сцене Удмуртской филармонии в феврале

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Директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин рассказал о фестивале IZH JAZZ FEST.
Фестиваль IZH JAZZ FEST пройдёт на сцене Удмуртской филармонии в феврале
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Об этом сообщает izhlife.ru.

По словам директора филармонии, с 14 по 23 февраля состоится джазовый фестиваль IZH JAZZ FEST, который пройдёт в Ижевске в 21-й раз.

В рамках фестиваля состоится показ спектакля «Онегин» и программы «Во всём прошу винить The Beatles».

Также на сцене филармонии пройдёт концерт коллектива «Биг-бэнд ИжГТУ» и оркестра «Надежда», а 23 февраля на закрытии фестиваля выступят американский джазмен Аарон Майерс и трио Сергея Васильева.

Ранее ФАН сообщало, что спецпроект международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» был проведён в Перми в декабре.

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