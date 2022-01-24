В Краснодаре начала работу выставка Бориса Воронкина

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В Краснодаре начала работу выставка заслуженного художника России Бориса Воронкина.
В Краснодаре начала работу выставка Бориса Воронкина
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Об этом сообщает «Кубань 24».

Экспозиция посвящена 80-летию мастера. Среди основных тем живописи — казачий быт, пейзажи, военные композиции.

«Есть работа 1970-х годов, работа сурового стиля реалистической живописи. Также в работах Воронкина прослеживается лёгкий импрессионистический стиль. Есть неосимволизм 1990-х годов», — заявила куратор выставки Ольга Трапицына.

Выставка открыта до 9 февраля.

Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с телеканалом «360» рассказала о выставке «Азбука шедевра», которая открылась в декабря в музее «Новый Иерусалим».

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