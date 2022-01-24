«Херсонес Таврический» запустил мобильное приложение

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» создал мобильное приложение с коллекцией 3D-моделей памятников.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Чтобы увидеть коллекцию 3D-моделей с любимыми памятниками древнего города, такими как базилика 1935 года, Античный театр, Уваровская базилика, Монетный двор, Храм на сводах и другими, достаточно скачать на свой смартфон или планшет приложение «Херсонес AR», — заявили в пресс-службе учреждения культуры.

Приложение доступно в Google Play и Apple Store.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Вологде планируют провести масштабные реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Петра Первого».