«Херсонес Таврический» запустил мобильное приложение

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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» создал мобильное приложение с коллекцией 3D-моделей памятников.
«Херсонес Таврический» запустил мобильное приложение
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Чтобы увидеть коллекцию 3D-моделей с любимыми памятниками древнего города, такими как базилика 1935 года, Античный театр, Уваровская базилика, Монетный двор, Храм на сводах и другими, достаточно скачать на свой смартфон или планшет приложение «Херсонес AR», — заявили в пресс-службе учреждения культуры.

Приложение доступно в Google Play и Apple Store.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Вологде планируют провести масштабные реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Петра Первого».

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