В Петербурге завершилась реставрация Медного всадника

В Санкт-Петербурге завершилась реставрация Медного всадника. Леса будут сняты в ближайшие две-три недели, заявили в Государственном музее городской скульптуры.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Специалисты не торопятся открывать отреставрированный памятник, пока в Петербурге стоят морозы: во время работ внутри «саркофага» поддерживалась плюсовая температура (примерно +18 °C)», — отметили в музее.

Территорию вокруг памятника должны благоустроить весной.

В октябре агентство «Невские новости» сообщало, что реставрацию Медного всадника планировали начать в конце июля текущего года, однако её пришлось отложить из-за празднования Дня ВМФ России.