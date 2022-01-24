В Петербурге завершилась реставрация Медного всадника
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Специалисты не торопятся открывать отреставрированный памятник, пока в Петербурге стоят морозы: во время работ внутри «саркофага» поддерживалась плюсовая температура (примерно +18 °C)», — отметили в музее.
Территорию вокруг памятника должны благоустроить весной.
В октябре агентство «Невские новости» сообщало, что реставрацию Медного всадника планировали начать в конце июля текущего года, однако её пришлось отложить из-за празднования Дня ВМФ России.