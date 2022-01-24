Балерина Смирнова поделилась воспоминаниями о Тьерри Мюглере

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова поделилась воспоминаниями о дизайнере Тьерри Мюглере.

«С прискорбием прочитала сегодня новость об уходе Тьерри Мюглера. Мы познакомились, когда готовили премьеру балета «Макгрегор + Мюглер». И эта встреча оставила незабываемое впечатление о Тьерри — как о художнике в первую очередь», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, костюмы Мюглера создали яркий визуальный ряд в балете — это была коллаборация мира высокой моды с миром балета.

«Я искренне благодарна Тьерри за увлекательнейшее путешествие в творческий мир его фантазии и вместе со всеми скорблю о его уходе», — добавила Смирнова.

Премьера балета прошла в 2019 году. Режиссёр — Уэйн Макгрегор.

Французский дизайнер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер умер на 74-м году жизни.