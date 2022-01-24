Синоптик Синенков рассказал о погоде в Центральной России на текущей неделе

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Cиненков рассказал о погоде в Центральной России на текущей неделе.

«Особенность атмосферных процессов будет заключаться в чередовании циклонических вихрей и промежуточных антициклонов. В те дни, когда погоду будет определять циклонический вихрь, температура будет повышаться. А вот когда между этими вихрями погоду будет определять гребень антициклона, то в эти дни температура будет ниже нормы», — заявил он в беседе с «МИР 24».

В ночь на вторник в столице будет облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут -13 °С, по области — до 17 °С.

Во вторник ожидается до -8...-10 °С, по области — -7...-12 °С. В ночь на среду подойдёт тёплый атмосферный фронт, начнётся снегопад, который продлится большую часть дня. Температура -5...-7 °С. В ночь на четверг похолодает до -15 °С.

Как отметил Синенков, с четверга и до конца недели погоду будет определять атлантический циклон. Погода ожидается облачной, с продолжительными снегопадами, -5...-7 °С днём, -8...-9 °С ночью.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани в ближайшие дни сохранится снежная погода.