В Тюменской области выявили пять зданий — объектов культурного наследия

Пять старинных зданий признаны объектами культурного наследия Тюменской области. Сведения о них включены в Единый государственный реестр (ЕГРОКН).

Ими стали Свято-Троицкая церковь в Юргинском районе, мечеть в Тобольском районе, флигель с деревянными резными воротами усадьбы мещан Козловых и дом с магазинами купеческой жены А.П. Деевой в Тюмени, а также жилой дом Н.К. Постникова в Ишиме.

Об этом пишет Вслух.ру со ссылкой на региональный Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

«Распоряжениями комитета в текущем месяце в Единый государственный реестр объектов культурного наследия включено пять объектов, расположенных на территории Тюменской области», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что к настоящему времени в Тюменской области зарегистрировано более 650 объектов культурного наследия.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.