На Кубани в ближайшие дни сохранится снежная погода

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По данным синоптиков регионального гидрометцентра, в понедельник, 24 января, в Краснодаре продолжит идти снег.
На Кубани в ближайшие дни сохранится снежная погода
  • Legion-Media

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Наиболее сильные осадки в городе ожидаются утром. Ветер северо-восточный, 5—10 м/с, температура воздуха днём -1...+1  °С.

По краю синоптики обещают дождь, мокрый снег и снег. В отдельных районах пройдут ливни с грозой и ветром до 20—25 м/с, в горных районах — до 29 м/с. Местами очень сильный снег, на дорогах возможен гололёд. 

По словам специалистов, ждать улучшения погоды в ближайшие дни в регионе не стоит.

Накануне сообщалось, что в Анапе и Красноармейском районе Краснодарского края более 4 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.

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