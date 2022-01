Актриса Милославская рассказала о своей роли в сериале Netflix «С холода»

Актриса Стася Милославская рассказала о своей работе в шпионском триллере «С холода» (In From the Cold), который выходит на Netflix 28 января.

О своей героине Ане актриса рассказала в беседе с «Российской газетой». «Она — секретный агент с суперспособностями. Наверное, больше сказать не могу, чтобы не спойлерить. Отмечу, что на моей памяти это первый проект, когда из спецагентов не делают каких-то хрестоматийно плохих людей. Этот сериал о любви и о выборе. Коротко сюжет можно сформулировать так: мать-одиночка приезжает с дочкой на каникулы в Мадрид и попадает к агентам ЦРУ, которые говорят, что знают, кто она такая и что у неё было в прошлом. Вот за прошлое отвечает уже моя героиня», — сказала актриса. Шоураннером и продюсером сериала стал Адам Гласс («Сверхестественное», «Мыслить как преступник: За границей», «Чи»). В сериале снялись ещё две русские актрисы — Алёна Хмельницкая и Маргарита Левиева. Ранее актриса Елена Захарова в беседе с ФАН рассказала, от чего зависит успех артиста в театре.