Умер актёр Расми Джабраилов

Актёр театра и кино заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов скончался в возрасте 89 лет.

Об этом сообщили в Московском академическом театре им. Маяковского.

«Вечером 22 января после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный артист России актёр театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата», — говорится на странице театра в Instagram.

В театре отметили, что Джабраилов был «актёром с оригинальной внешностью и могучим темпераментом».

14 января сообщалось, что народная артистка России и вдова актёра Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни.