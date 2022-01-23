Умер актёр Расми Джабраилов

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Актёр театра и кино заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов скончался в возрасте 89 лет.
Умер актёр Расми Джабраилов
  • © Mosfilm
  • Legion-Media

Об этом сообщили в Московском академическом театре им. Маяковского.

«Вечером 22 января после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный артист России актёр театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата», — говорится на странице театра в Instagram.

В театре отметили, что Джабраилов был «актёром с оригинальной внешностью и могучим темпераментом».

14 января сообщалось, что народная артистка России и вдова актёра Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни.

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