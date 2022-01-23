Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в начале следующей недели

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Полина Полетаева
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве в начале следующей недели.
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в начале следующей недели
  • РИА Новости

«На следующей неделе погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Скажем так, существенных осадков не ожидается. Но погода будет довольно морозная», — рассказала синоптик.

Она отметила, что температура воздуха будет практически всю неделю близка к климатической норме.

«Преобладающая температура в ночные часы -11…-16 °С. Дневная температура будет колебаться в пределах -7…-12 °С. Что касается осадков, повсеместно небольшой снежок возможен только в среду. Потому что между антициклонами, которые будут формировать погоду в столице, протянется малоактивный фронт атлантического циклона, так называемый «хвост» циклона, который даст небольшой снег. Резких перепадов температур не ожидается. То есть в принципе погода будет вполне комфортная», — добавила Позднякова.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в столице в воскресенье, 23 января, ожидается облачная погода и температура воздуха до -6 °С.

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