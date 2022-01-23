Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Вануату
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Вануату. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Как отмечается, эпицентр землетрясения находился в 68 км к северу от города Исангел.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 242 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у побережья американского штата Аляска.
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