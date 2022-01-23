Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Вануату

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Вануату. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился в 68 км к северу от города Исангел. Очаг подземных толчков залегал на глубине 242 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у побережья американского штата Аляска.