Клим Шипенко высказался о планах британской компании создать киностудию в космосе

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Режиссёр Клим Шипенко прокомментировал сообщения о планах британской компании создать киностудию в космосе.
Клим Шипенко высказался о планах британской компании создать киностудию в космосе
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Kulka

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что на данный момент Международная космическая станция (МКС) и так обладает достаточным функционалом для съёмок кино, за исключением технологии хромакея.

«На американской части МКС тоже достаточно просторно, там тоже есть невесомость. Я не понял, чем это будет отличаться», — сказал режиссёр.

Как подчеркнул Шипенко, «если это будет шар с зелёными стенами и это делается ради съёмки в невесомости, чтобы потом подложить любой фон, то другая история».

По его словам, для создания киноконтента в космосе необходимо учесть много нюансов, включая экономические.

«Создать постоянную студию в космосе возможно, но нужны люди, которые будут непрерывно заниматься этим и обслуживать её», — добавил режиссёр.

Ранее британская компания Space Entertainment Enterprise заявила о планах по строительству и запуску к декабрю 2024 года модуля космической станции, который включит спортивные и развлекательные площадки, а также студию по производству контента.

Утром 17 октября 2021 года киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вернулся на Землю.Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане

Шипенко вместе с Пересильд в течение 12 дней снимал фильм «Вызов» на земной орбите.

Актриса, отвечая на вопрос kp.ru, рассказала про общение с иностранными астронавтами на Международной космической станции (МКС).

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