Синоптик Колесов предупредил о похолодании в Петербурге в выходные

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил о похолодании в городе в выходные.
Синоптик Колесов предупредил о похолодании в Петербурге в выходные
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В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что по всему региону уже началось понижение температуры воздуха.

«В ближайшие сутки будет немного теплее, температура воздуха в Петербурге ночью -3...-5 ˚С, днём -2...-4 ˚С. А вот 23-го числа понижение за счёт того, что будут прояснения и более холодная воздушная масса, ночью -11...-12 ˚С, днём -6...-8 ˚С», — сообщил Колесов.

По его словам, 23 января существенных осадков не ожидается.

Как добавил эксперт, в понедельник, 24 января, прогнозируется до -10...-11 ˚С ночью, а днём приблизится фронт — и начнётся повышение температуры воздуха.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в Москве и Московской области в предстоящие выходные.

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