Литературовед Шапошников высказался об уходе из жизни поэта Анатолия Наймана

Директор Музея Серебряного века (ГМИРЛИ им. Даля) литературовед Михаил Шапошников высказался о смерти поэта Анатолия Наймана.

Своим мнением он поделился в беседе с «Известиями».

«Умер второй поэт из знаменитой четвёрки знаковых ленинградских поэтов (Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман), сложившейся в 1950-е в Ленинградском технологическом университете, где Найман и Рейн учились. Сочинитель «лёгких и нервных молодых стихотворений» по выражению Рейна, сохранявший в отношении к стихам «что-то суровое и целомудренное» по отзыву Ахматовой, Анатолий Найман запомнился как человек яркой творческой и человеческой судьбы», — сказал Шапошников.

Найман был одним из самых известных поэтов самиздата, литературным секретарём Анны Ахматовой, автором книги «Рассказы об Анне Ахматовой», соавтором переводов итальянского поэта Джакомо Леопарди.

Поэт Анатолий Найман умер на 86-м году жизни, об этом стало известно 21 января.