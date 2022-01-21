На Кубани выпустили штормовое предупреждение в связи с погодными условиями

В Краснодарском крае 21—23 января, а также утром 24 января действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди с грозой, град и мокрый снег.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Скорость ветра может достигать 20—25 м/с, в отдельных районах — 29 м/с, сообщили синоптики. На реках ожидается подъём уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Порывистый ветер, скорость которого будет достигать 23 м/с, прогнозируют и в северных районах Ямала. Об этом пишет «Ямал-Медиа». В остальных районах округа скорость ветра составит 10—15 м/с. По словам синоптиков, изменения погоды принёс тёплый циклон из Атлантики, из-за которого в большинстве районов округа ожидаются метели.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве и Московской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.