На Кубани выпустили штормовое предупреждение в связи с погодными условиями

Короткая ссылка
В Краснодарском крае 21—23 января, а также утром 24 января действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди с грозой, град и мокрый снег.
На Кубани выпустили штормовое предупреждение в связи с погодными условиями
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Скорость ветра может достигать 20—25 м/с, в отдельных районах — 29 м/с, сообщили синоптики. На реках ожидается подъём уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Порывистый ветер, скорость которого будет достигать 23 м/с, прогнозируют и в северных районах Ямала. Об этом пишет «Ямал-Медиа». В остальных районах округа скорость ветра составит 10—15 м/с. По словам синоптиков, изменения погоды принёс тёплый циклон из Атлантики, из-за которого в большинстве районов округа ожидаются метели.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве и Московской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить