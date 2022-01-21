В Вологде отреставрируют «Дом Петра Первого»
- ©ljubaphoto
- Gettyimages.ru
Об этом сообщают «Невские новости».
В настоящее время в здании XVII века располагается музей, посвящённый визитам императора Петра I в Вологду.
Отмечается, что на реставрацию потратят 25 млн рублей. Соответствующее поручение дал накануне губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Пётр I приезжал в Вологду шесть раз.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.