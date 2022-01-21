В Вологде отреставрируют «Дом Петра Первого»

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В Вологде планируют провести масштабные реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Петра Первого».
В Вологде отреставрируют «Дом Петра Первого»
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Об этом сообщают «Невские новости».

В настоящее время в здании XVII века располагается музей, посвящённый визитам императора Петра I в Вологду.

Отмечается, что на реставрацию потратят 25 млн рублей. Соответствующее поручение дал накануне губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Пётр I приезжал в Вологду шесть раз.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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