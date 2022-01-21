В Казани 23 февраля откроется выставка полотен фламандских мастеров из Эрмитажа

Научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга Алиса Мезенцева рассказала о предстоящей выставке в центре «Эрмитаж-Казань» под названием «Золотой век фламандского искусства», куратором которой выступает.

«Рубенс, Ван Дейк и Йорданс — наиболее значительные фламандские художники золотого века. Однако на выставке будут представлены также и многие другие авторы... Такой выбор экспонатов обусловлен тем, что подобная выставка организовывается Эрмитажем в Казани впервые, и поэтому мы стремились представить наиболее полную картину фламандского искусства XVII столетия», — сказала Мезенцева в беседе с «Бизнес Online».

Выставка откроется в центре «Эрмитаж-Казань» 23 февраля.

Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с телеканалом «360» рассказала о выставке «Азбука шедевра», которая открылась в декабря в музее «Новый Иерусалим».