Синоптик Вильфанд предупредил о резком повышении атмосферного давления 23 января

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные дни.
Синоптик Вильфанд предупредил о резком повышении атмосферного давления 23 января
  • РИА Новости

«В Москве будет мягкая погода, температура для зимнего периода будет достаточно высокой. В субботу ночью -4…-6 °C, а днём -2…-4 °C. В воскресенье ночью ожидается -6…-8 °C, а днём -4…-6 °C. Погода в выходные будет облачной. Связано это с тем, что перемещение циклона над северными регионами нашей страны приведёт к тому, что по его южной периферии будут поступать тёплые воздушные массы», — сказал синоптик.

Он отметил, что в выходные дни «интенсивность снега заметно уменьшится».

«В субботу снег небольшой. До середины дня он ещё будет заметен, во второй половине дня снег будет совсем небольшим. В воскресенье местами небольшой снег, но преимущественно без осадков», — добавил Вильфанд.

Он также напомнил, что в воскресенье атмосферное давление резко повысится.

«Оно будет близко к 760 мм ртутного столба, то есть давление резко повысится», — заключил собеседник RT.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве и Московской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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