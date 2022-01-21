Шон Пенн рассказал о работе над своим новым фильмом «Фальшивомонетчик»

Американский актёр и кинорежиссёр Шон Пенн рассказал о работе над своей картиной «Фальшивомонетчик» («День флага»), которая накануне вышла в российский прокат.

Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

Картина рассказывает историю реального афериста и грабителя банков Джона Фогеля. Его играет сам Пенн, который также и срежессировал картину. Главный персонаж фильма — дочь Фогеля Дженнифер, по мемуарам которой и снята картина. Эту роль сыграла дочь актёра Дилан Пенн.

«Мы обсуждали разных артистов, я приходил домой и внимательно слушал, например, Лану Дель Рэй. Я закрывал глаза и пытался найти в её звучании качества, присущие Дилан. Кто мог бы стать для Дилан тем, кем для меня является Эдди Веддер? Голосом её души? В какой-то момент мне пришла идея спросить всё-таки у самой Дилан… Дилан Пенн сама предложила Cat Power, и в итоге голос этой певицы звучит в фильме», — рассказал Шон Пенн.

Ранее голливудская актриса Джейми Ли Кёртис в интервью kp.ru рассказала, как на Венецианском кинофестивале удостоилась почётной награды «Золотой лев».