Синоптики предупредили о похолодании до -33 ˚С в Челябинской области
- Legion-Media
Об этом сообщает URA.RU.
«В ночь на пятницу, 21 января, в Челябинской области похолодает до -27 ˚С, в низинах до -33 ˚С. Местами возможны туманы и изморозь», — заявили в ЦГМС.
Ночью 22 и 23 января прогнозируются такие же температуры.
Днём в пятницу, субботу и воскресенье ожидается -8...-17 ˚С. Скорость ветра — до 6 м/с.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в Москве и Московской области в предстоящие выходные.