Синоптики предупредили о похолодании до -33 ˚С в Челябинской области

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В Челябинской области ожидаются морозы до -33 ˚С, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Синоптики предупредили о похолодании до -33 ˚С в Челябинской области
  • Legion-Media

Об этом сообщает URA.RU.

«В ночь на пятницу, 21 января, в Челябинской области похолодает до -27 ˚С, в низинах до -33 ˚С. Местами возможны туманы и изморозь», — заявили в ЦГМС.

Ночью 22 и 23 января прогнозируются такие же температуры.

Днём в пятницу, субботу и воскресенье ожидается -8...-17 ˚С. Скорость ветра — до 6 м/с.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в Москве и Московской области в предстоящие выходные.

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