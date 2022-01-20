Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в выходные

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Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве и Московской области в выходные.
Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в выходные
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«В выходные температура днём составит -5...-7 ˚С в Москве, по области — до -10 ˚С. В субботу тоже вероятен снег. Но даже такая температура для конца января — выше климатической нормы», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, источником аномальной погоды являются атлантические циклоны. В промежутках между ними ненадолго в столичный регион приходят холодные потоки, но следом вновь возникает виток тёплого воздуха, пояснила метеоролог.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область придут морозы до -28 °С в ночь на 22 января.

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