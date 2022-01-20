Актриса Соколова-Жубер рассказала о своей роли в сериале «Хрустальный»

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Актриса, сценарист, продюсер Екатерина Соколова-Жубер рассказала о своей роли в криминальном сериале «Хрустальный», показ которого стартует на Первом канале.
Актриса Соколова-Жубер рассказала о своей роли в сериале «Хрустальный»
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В беседе с интернет-изданием argumenti.ru  актриса рассказала, что играет жену главного героя, который по должности охотится за маньяками. 

«Основные съёмки проходили в Ростовской области, моя часть — в Москве. У моей героини интересный характер: она во всём потакает мужу, но, когда видит, что у него начинается нервный кризис, перестаёт быть мягкой и берёт ситуацию в свои руки. Правда, в итоге они всё равно расстаются», — рассказала актриса.

Екатерина Соколова-Жубер снималась в сериалах «Духless-2», «Жестокий мир мужчин», «Триггер», «Хороший день», «Бег», «Жертва», «Пассажиры».

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с  Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

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