В Курганскую область придут морозы до -28 °С в ночь на 22 января

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, в Курганской области в ночь на 22 января похолодает до -28 °С.

Как пишет URA.RU, самые сильные морозы ожидаются в Целинном муниципальном округе.

«Целинное. 21 января — 22 января, ночь, — около -28 °С», — говорится в сообщении.

В Кургане похолодает до -26 °С. Примерно такая же температура воздуха ожидается в Курганской области в целом. При этом днём в регионе температура может подняться до -14 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде российских регионов 20, 21 и 22 января прогнозируются сильный снег и ветер.