В Курганскую область придут морозы до -28 °С в ночь на 22 января
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Как пишет URA.RU, самые сильные морозы ожидаются в Целинном муниципальном округе.
«Целинное. 21 января — 22 января, ночь, — около -28 °С», — говорится в сообщении.
В Кургане похолодает до -26 °С. Примерно такая же температура воздуха ожидается в Курганской области в целом. При этом днём в регионе температура может подняться до -14 °С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде российских регионов 20, 21 и 22 января прогнозируются сильный снег и ветер.