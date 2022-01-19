Метеоролог Волосюк рассказала о причинах похолодания в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала о причинах похолодания в Москве.

«Это можно объяснить тем, что к нам поступает холодный воздух с запада», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, такая погода задержится ненадолго и уже вечером будет ощущаться влияние циклона. Ночью возможен снег, а в четверг, 20 января, будет пасмурно и снежно, морозы ослабеют.

Температура воздуха в четверг составит -7...-9 ˚С. Давление достигнет 737 мм рт. ст., что ниже нормы на 10 единиц, добавила Волосюк.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе, согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, ожидается похолодание до -22 °С и ветер.