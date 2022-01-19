Глава Минприроды рассказал о работе по сохранению редких видов животных

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Глава Минприроды Александр Козлов рассказал о работе по сохранению редких видов животных.
Глава Минприроды рассказал о работе по сохранению редких видов животных
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«Поблагодарить хочу, пользуясь возможностью, тех людей, которые сегодня взялись за эту работу. Допустим, дальневосточный леопард. Ну, мы сегодня видим, что почти 110 видов уже. А было 40. То есть динамика в три раза», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, благодаря сильному профильному законодательству в России сохраняют виды животных, которые ещё пару десятков лет назад находились на грани вымирания.

Как считает Козлов, отечественное природоохранное законодательство по ряду вопросов, например по борьбе с торговлей краснокнижными животными, превосходит иностранные аналоги.

Ранее Козлов рассказал о переиздании тома «Животные» Красной книги.

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