Глава Минприроды рассказал о работе по сохранению редких видов животных

Глава Минприроды Александр Козлов рассказал о работе по сохранению редких видов животных.

«Поблагодарить хочу, пользуясь возможностью, тех людей, которые сегодня взялись за эту работу. Допустим, дальневосточный леопард. Ну, мы сегодня видим, что почти 110 видов уже. А было 40. То есть динамика в три раза», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, благодаря сильному профильному законодательству в России сохраняют виды животных, которые ещё пару десятков лет назад находились на грани вымирания.

Как считает Козлов, отечественное природоохранное законодательство по ряду вопросов, например по борьбе с торговлей краснокнижными животными, превосходит иностранные аналоги.

Ранее Козлов рассказал о переиздании тома «Животные» Красной книги.