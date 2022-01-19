Синоптики предупреждают о похолодании до -22 °С в ХМАО
Об этом сообщает URA.RU.
20 января облачно, с прояснениями. Ночью местами, днём повсеместно небольшой снег. Ветер юго-западный, 6—11 м/с. Температура ночью -9…-14 °С, при прояснениях до -22 °С, днём -5…-10 °С.
21 января повсеместно небольшой снег. Температура ночью -10…-15 °С, при прояснениях до -22 °С, днём -5…-10 °С, сказано сообщении.
В Сургуте средняя температура днём составит -7…-10 °С. В Нижневартовске похолодание ожидается в субботу, до -16 °С.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр продлил до 20 января «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Московской области.