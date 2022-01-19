Синоптики предупреждают о похолодании до -22 °С в ХМАО

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В Ханты-Мансийском автономном округе, согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, ожидается похолодание до -22 °С и ветер.

Об этом сообщает URA.RU.

20 января облачно, с прояснениями. Ночью местами, днём повсеместно небольшой снег. Ветер юго-западный, 6—11 м/с. Температура ночью -9…-14 °С, при прояснениях до -22 °С, днём -5…-10 °С.

21 января повсеместно небольшой снег. Температура ночью -10…-15 °С, при прояснениях до -22 °С, днём -5…-10 °С, сказано сообщении.

В Сургуте средняя температура днём составит -7…-10 °С. В Нижневартовске похолодание ожидается в субботу, до -16 °С.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр продлил до 20 января «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Московской области.

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