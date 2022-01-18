Более 13 тысяч билетов купили по «Пушкинской карте» в Подмосковье

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Более 13 тыс. билетов купили по «Пушкинской карте» в Московской области.
Более 13 тысяч билетов купили по «Пушкинской карте» в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

«На сегодня в Подмосковье оформлено более 150 тыс. «Пушкинских карт». При помощи них юные жители купили свыше 13 тыс. билетов, из которых 11,2 тыс. — в театры, более тысячи — в музеи», — отмечается в сообщении.

В программе принимают участие 74 учреждения культуры региона, в том числе 16 театров и 15 музеев.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области продали 11 тыс. билетов по «Пушкинской карте» за четыре месяца.

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