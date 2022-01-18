Участник «Касты» Андрей Пасечный рассказал, как стал продюсером сериала «Солдаут»

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Участник «Касты» Андрей Пасечный, известный под псевдонимом Хамиль, рассказал, как стал продюсером сериала «Солдаут».
Участник «Касты» Андрей Пасечный рассказал, как стал продюсером сериала «Солдаут»
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«У нашей группы уже были связи с кино — не так давно вышел фильм «Piter by Каста». В том фильме мы принимали непосредственное участие как актёры, но в саундтрек не вмешивались. «Солдаут» же стал для меня первым опытом продюсирования. В сериал я попал через моего близкого товарища — Ваню Москвина», — заявил Пасечный в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, он с удовольствием взялся за продюсирование, и вышел неплохой материал.

Как уточнил Пасечный, изначально была задача написать песню для главного героя сериала.

«Drumma'K должен был исполнять со своим продюсером совместный трек. По сюжету это его первый хитовый выход на сцену, я писал песню именно для этой сцены. Но позднее мне также предложили стать саундпродюсером всей серии — поработать с саундтреком, выбрать фоновые композиции, создать настроение для актёров», — сообщил он.

Пасечный отметил, что очень доволен конечным результатом и ему кажется, что сериал нашёл свою публику.

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