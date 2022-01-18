Тамара Гвердцители рассказала, почему ей нравится участвовать в музыкальных телепроектах

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Певица Тамара Гвердцители рассказала, почему ей нравится участвовать в музыкальных телепроектах.
Тамара Гвердцители рассказала, почему ей нравится участвовать в музыкальных телепроектах
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Я в восторге от того, что у меня есть возможность пробовать что-то новое. Особенно интересно было петь оперу. Могу сказать, что исполнять такую музыку безумно трудно, но это и есть работа над собой», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, все участники подобных шоу преодолевают себя, ведь каждый поёт не в своём жанре.

«Конечно, я понимаю, что, исполняя арию Земфиры из «Алеко» и арию Сильвы из оперетты «Сильва», я далека от профессионализма оперной певицы. Но, помню, великий Зураб Соткилава, царствие ему небесное, дал мне такую оценку, что у меня выросли крылья», — сообщила Гвердцители.

Она отметила, что, помимо поддержки, получила ещё и очень профессиональные советы, касавшиеся прежде всего голоса, звука.

Ранее оперная певица Полина Шамаева в беседе с ФАН рассказала о работе над образом Кармен.

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