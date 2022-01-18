Умер сыгравший в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Солдаты» актёр Анатолий Басин

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Актёр Анатолий Басин, известный своими ролями в том числе в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Солдаты», умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.
Умер сыгравший в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Солдаты» актёр Анатолий Басин
  • Legion-Media

О причинах смерти артиста не сообщается.

«Он был предан своей профессии и служил охлопковской сцене 27 лет, воплотив десятки характерных и драматических, неординарных и запоминающихся образов в спектаклях по произведениям лучших образцов мировой драматургии», — отметили в театре.

Как пишет РИА Новости, Басин, в частности, сыграл в сериалах «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Кармелита. Цыганская страсть» и «Диверсант. Конец войны».

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