Метеоролог Тишковец рассказал о крещенских морозах в Центральной России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о крещенских морозах в Центральной России.

«Традиционные крещенские морозы в Центральной России будут. Но их нельзя назвать экстремальными», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в ночь на 18 января выхолаживание воздуха усилится.

Ветер северный, 4—9 м/с. В Москве в ночь на 19 января ожидается -10...-12 °С, по области от -7 °С на юге до -20 °С на севере.

«Днём 19 января в Москве от -7 °С до -9 °С, в Московской области -9...-12 °С. На неделе русская зима будет усиливать натиск. Сугробы вырастут в полтора раза, за рабочие дни в Центральной России выпадет до половины месячной нормы осадков», — прогнозирует Тишковец.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.