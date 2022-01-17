В Подмосковье направят более 5,7 млрд рублей на развитие культуры в 2022 году

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В Московской области направят более 5,7 млрд рублей на развитие культуры в 2022 году.
В Подмосковье направят более 5,7 млрд рублей на развитие культуры в 2022 году
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Средства выделят на поддержку музейного дела, кино, профессионального искусства и других направлений.

Также будут предоставлены средства на обновление книжных фондов библиотек, улучшение оборудования в учреждениях, ремонт учреждений, развитие профессионального образования.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области продали 11 тыс. билетов по «Пушкинской карте» за четыре месяца.

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