В Подмосковье направят более 5,7 млрд рублей на развитие культуры в 2022 году

В Московской области направят более 5,7 млрд рублей на развитие культуры в 2022 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Средства выделят на поддержку музейного дела, кино, профессионального искусства и других направлений.

Также будут предоставлены средства на обновление книжных фондов библиотек, улучшение оборудования в учреждениях, ремонт учреждений, развитие профессионального образования.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области продали 11 тыс. билетов по «Пушкинской карте» за четыре месяца.