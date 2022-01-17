В Ленинградской области 18 января ожидается мороз до -11 °C

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Во вторник, 18 января, в Ленинградской области ожидается похолодание до -11 °C.
В Ленинградской области 18 января ожидается мороз до -11 °C
  • ©Adam Kuylenstierna / EyeEm
  • Gettyimages.ru

«Во вторник, 18 января, в Ленинградской области похолодает, ночью выпадет небольшой снег», — приводят «Невские новости» сообщение пресс-службы регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Также в регионе ожидаются повышение атмосферного давления и сильная гололедица на трассах.

Ранее Гидрометцентр продлил до 19 января «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Московской области.

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