В Ленинградской области 18 января ожидается мороз до -11 °C

Во вторник, 18 января, в Ленинградской области ожидается похолодание до -11 °C.

«Во вторник, 18 января, в Ленинградской области похолодает, ночью выпадет небольшой снег», — приводят «Невские новости» сообщение пресс-службы регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Также в регионе ожидаются повышение атмосферного давления и сильная гололедица на трассах.

Ранее Гидрометцентр продлил до 19 января «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Московской области.