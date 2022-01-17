В Ленинградской области 18 января ожидается мороз до -11 °C
- ©Adam Kuylenstierna / EyeEm
- Gettyimages.ru
«Во вторник, 18 января, в Ленинградской области похолодает, ночью выпадет небольшой снег», — приводят «Невские новости» сообщение пресс-службы регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Также в регионе ожидаются повышение атмосферного давления и сильная гололедица на трассах.
Ранее Гидрометцентр продлил до 19 января «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Московской области.