Синоптики предупредили о резком понижении температуры до -20 °С в Тюменской области

Синоптики предупредили о резком похолодании в Тюменской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Росгидрометцентра.

«В ночь с 21 на 22 января в Тюменской области ожидается похолодание до -20 °С. Средняя температура воздуха в течение недели составит -10...-12 °С», — отмечается в сообщении.

В начале недели, 17 января, температура воздуха в области составляет -1 °С.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.