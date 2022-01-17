Синоптики предупредили о резком понижении температуры до -20 °С в Тюменской области

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Синоптики предупредили о резком похолодании в Тюменской области в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о резком понижении температуры до -20 °С в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Росгидрометцентра.

«В ночь с 21 на 22 января в Тюменской области ожидается похолодание до -20 °С. Средняя температура воздуха в течение недели составит -10...-12 °С», — отмечается в сообщении.

В начале недели, 17 января, температура воздуха в области составляет -1 °С.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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